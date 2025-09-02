Il Mercatino scalda le presenze. Record di espositori: sono 193

I collezionisti riempiono gli hotel. Domani si chiuderà ufficialmente Il Mercatino mostra-scambio del collezionista, appuntamento storico dell’estate riccionese, organizzato da Federalberghi con il patrocinio del Comune. L’evento è iniziato lo scorso 25 agosto quando sono arrivati i primi espositori. In una stagione in cui la crisi ha ridotto un po’ tutto, incluse le aspettative, il Mercatino è andato in controtendenza. Quest’anno, nonostante qualche giorno di maltempo, si è registrato un record di espositori con arrivi da tutta Italia e anche dall’estero. Sono stati registrati 193 espositori con una permanenza media di 6 notti. Dal 4 al 6 settembre 2025 seguirà il prestigioso convegno filatelico di Riccione, che festeggerà la sua 75esima edizione. Per l’occasione le Poste di San Marino realizzeranno un annullo filatelico speciale dedicato, che verrà apposto sulle cartoline di Riccione, a ricordo di questa tappa storica. "Il mercatino – sottolinea Claudio Montanari, presidente di Federalberghi – è una tradizione. La sua forza è la capacità di rinnovarsi ogni giorno con espositori diversi e nella sinergia con il Convegno Filatelico, che insieme danno vita a un appuntamento di grande valore turistico e culturale".