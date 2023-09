Il mercato degli affitti è fermo. Fino a 12mila euro per sbloccarlo

Fino a 12mila euro di agevolazioni fiscali per spingere i proprietari a mettere in affitto semplice gli appartamenti oggi vuoti’, oppure inseriti nel circuito delle locazioni brevi. A fissare una dopo l’altra le misure che il Comune adotterà per cercare di sbloccare il mercato delle locazioni è stato il sindaco Jamil Sadegholvaad intervenendo al convegno organizzato dal Partito democratico sul piano casa. "Il Comune di Rimini ha deciso di attivare presso Acer, l’Agenzia per la locazione e di accompagnarla ad incentivi in grado di renderla più appetibile ai proprietari di immobili. Nello specifico: riduzione dell’Imu, contributi per interventi manutentivi, garanzie e spese legali e di gestione del contratto, fino a un massimo di 12mila euro per la sua intera durata. Incentivi necessari ad abbattere la soglia percepita del rischio di affittare. Gli affittuari, a seconda delle diverse fasce di Isee, pagheranno canoni ridotti rispetto al canone concordato, tramite l’utilizzo delle risorse stanziate a tal fine dalla Regione". Quello che non compete al comune è intervenire in modo strutturale sul problema casa. "Stiamo vivendo una situazione complicata che scarica sui comuni responsabilità enormi in assenza di una credibile politica da parte del governo". Tant’è che "ad oggi sono circa mille le abitazioni destinate al mercato turistico e oggetto di locazioni brevi e, ancor di più, è crescente la tendenza da parte dei proprietari di alloggi di evitare il mercato della locazione semplice privilegiando la redditività attesa a scapito del rischio percepito,che può andare dalla morosità ai danneggiamenti causati da inquilini problematici e così via". Un fenomeno ancor più complicato se si pensa che "sono centinaia gli sfratti in attesa di esecuzione da parte del tribunale, il che porta a ovvie problematiche sociali". In conclusione il Comune si sta muovendo anche sul piano edilizio con la costruzione di 36 alloggi tra edilizia pubblica e quella rivolta alle giovani coppie

Andrea Oliva