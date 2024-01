Il mercato del lusso frena nel 2023. Ricavi, Aeffe perde quasi il 10%

L’ultimo anno ha visto un rallentamento del mercato globale del lusso e a farne le spese sono stati anche alcuni grandi nomi nostrani, fra cui il gruppo Aeffe, che ha fatto sapere di aver chiuso sottotono l’esercizio 2023. I ricavi dei dodici mesi della società con sede a San Giovanni in Marignano - quotata in Borsa dal 2007 e proprietaria delle griffe Alberta Ferretti, Philosophy di Lorenzo Serafini, Moschino e Pollini - sono infatti diminuiti di circa il 9,5% (319 milioni di euro, contro i 352 milioni del 2022). Fanno ben sperare, tuttavia, i numeri realizzati in Asia (66,8 milioni di euro, +4,9% rispetto al 2022): in questo mercato è particolarmente attivo il brand Moschino, attualmente impegnato a consolidare la propria distribuzione diretta nei Paesi dell’Estremo oriente. Europa e Stati Uniti si sono rivelati le piazze più deludenti: nel Vecchio continente le vendite si sono fermate a 98,6 milioni di euro, registrando un calo del 16,3%; ancora peggio è andata negli Usa, dove il crollo è stato addirittura del 20%. Quanto alle entrate realizzate dalle divisioni merceologiche, quelle del prêt-à-porter sono scese a quota 212,4 milioni di euro (-8,4% rispetto al 2022), mentre calzature e pelletteria ammontano a 142,1 milioni di euro (-13,1%). Massimo Ferretti, presidente esecutivo di Aeffe Spa, ha commentato: "Come preventivato, chiudiamo il 2023 con un leggero decremento del nostro fatturato, dovuto principalmente a una flessione dei mercati europeo e americano. Siamo però soddisfatti dell’andamento del canale retail (quello dei negozi monomarca, ndr), legato alla riorganizzazione distributiva in Cina, dove, nel corso del 2022, abbiamo preso diretto controllo dei negozi Moschino. Come gruppo abbiamo grandi potenzialità di crescita in questo settore e auspichiamo una ripartenza progressiva del canale dei negozi multimarca, soprattutto in Europa e Stati Uniti, aree in cui stiamo rafforzando le nostre relazioni con diversi partner commerciali. Siamo in attesa, inoltre, della designazione del nuovo direttore creativo del brand Moschino. Aeffe Group continua a credere nei valori della creatività, della qualità e del servizio verso i propri clienti".

Maddalena De Franchis