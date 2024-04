Il mercato esce allo scoperto: "Può partire il confronto"

Si mette in moto il nuovo mercato coperto. La settimana scorsa il Comune ha inviato richiesta scritta a Ferrovie dello Stato per ottenere le aree su cui si trova anche il Settebello. E’ in questo terreno che verrà costruito il mercato temporaneo, necessario per trasferire banchi e attività mentre sul sedime dell’attuale strutture a due passi da piazzale Gramsci verrà costruito il nuovo mercato coperto. Che l’iter stia arrivando alle fasi cruciali è testimoniato anche dal fatto che "la prossima settimana andrò a incontrare gli operatori – spiega l’assessore alle Attività economiche Juri Magrini - per mostrare loro i layout del progetto e comprendere come verranno organizzati gli spazi, le aree con i banchi e così via". Intanto gli uffici in municipio hanno affidato in via definitiva la concessione per la progettazione, il finanziamento, la realizzazione e la gestione del nuovo mercato coperto di Rimini. L’affidamento era stato avviato nel luglio dello scorso anno, ma era necessario un ulteriore atto per chiudere questa fase, cosa puntualmente arrivata. Ora la Renco spa, colosso delle costruzioni e società mandataria per la realizzazione del progetto, assieme a Commercianti indipendenti associati e Gestioni complessi commerciali srl, procederà per la conclusione della progettazione della futura struttura.

"Siamo nella fase della conferenza dei servizi - prosegue l’assessore -. Attendiamo che il progetto venga definitivamente licenziato. Parliamo di un progetto e di una programmazione complessiva che riguarda il nuovo mercato coperto, ma anche la struttura temporanea che verrà realizzata nella zona del Settebello". Non è un dettaglio, visto che solo il termine del percorso in conferenza dei servizi aprirà le porte alla realizzazione della struttura temporanea. Nel frattempo il Comune si è mosso per ottenere le aree da Ferrovie dello Stato. "Nel momento in cui queste due partite si saranno concluse potremo partire con i lavori nella zona del Settebello". I tempi non sono ancora definiti. "Potremmo vedere il cantiere tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo". In quel momento inizieranno le operazioni per creare il mercato temporaneo. Se tutto andrà come previsto "il trasferimento potrebbe avvenire nell’estate successiva". L’opera in centro avrà costi che si aggireranno sui 27 milioni di euro. La struttura sarà a più piani. Oltre ai banchi del reparto pesce e ortofrutta ci saranno anche bistrot e ristoranti. Un’ampia area verrà occupata dal Centro per l’impiego.

Andrea Oliva