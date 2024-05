Il mestiere del comico secondo Fabio De Luigi

Come nasce l’umorismo? È arte o tecnica quella che fa sorridere le persone e, soprattutto, si può imparare? A queste domande, per niente scontate, Fabio De Luigi oggi proverà a dare una risposta attraverso l’incontro ‘Il comico è un lavoro serio? La mia esperienza’. L’appuntamento è oggi alle 11 all’università di Urbino, dove l’attore e regista romagnolo racconterà a cuore aperto la sua esperienza agli studenti dell’ateneo ducale. Lo farà riflettendo sul concetto di attore e di comico, cercando di capire se è l’uno a essere l’altro o viceversa. Dall’’aula magna del Dipartimento di economia a Palazzo Battiferri (via Saffi 42) sarà il professore Igor Pellicciari ad assumere le vesti di moderatore dell’evento.

"Il tema è la comicità e varie ed eventuali – esordisce il comico natio di Santarcangelo – sarò disponibile a rispondere a ogni domanda in un incontro tra me e chi avesse voglia di venire. Mi raccomando non invertite la data con l’orario che sennò non riusciamo a vederci". L’ingresso è libero e aperto a tutti, sarà possibile seguire l’intervento in diretta streaming sul sito dell’università (uniurb.it). L’attore, originario di Santarcangelo, è un chiaro esempio di come la comicità possa essere un vero e proprio trampolino di lancio verso palchi e lavori cinematografici di grande spessore.

Fabio De Luigi ha esordito come comico nel 1990, al concorso ’La Zanzara d’oro’. La consacrazione arriva anche alcuni anni dopo in tivù con i programmi della Gialappa’s band, grazie al cantante sdolcinato Olmo, all’ingegner Cane, al modello Fabius e a tanti altri: il suo marchio di fabbrica la comicità e la battuta sempre pronta che contraddistingue tutti i personaggi del comico. Lasciati i programmi della Gialappas’ si dà alle sitcom, con Love Bugs al fianco di Michelle Hunziker ed Elisabetta Canalis. Ma è al cinema che De Luigi, negli anni, si è dedicato sempre di più. Ha lavorato con registi quali Gabriele Salvatores, Alessandro Genovesi e Pupi Avati, ed è diventato poi lui stesso un regista. L’ultima apparizione dell’attore al cinema è stata quella insieme a Stefano Accorsi in 50 km all’ora in cui veste contemporaneamente i panni di attore e regista. Il film è uscito nelle sale l’anno scorso.

Federico Tommasini