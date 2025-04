Il meteo migliora, gli operatori sorridono. Eventi e tour guidati per il ponte di Pasqua

Previsioni meteo migliorate per il ponte di Pasqua, tornano a sorridere anche gli operatori turistici. Oltre a 500 alberghi aperti, con prenotazioni intorno al 50%, il capoluogo propone un ricco calendario di eventi e tour guidati per i primi tre ponti di primavera.

Questo pomeriggio alle 15,30 - segnala Visit Rimini - si parte con Le Meraviglie di Rimini, un tour guidato alla scoperta dei principali luoghi simbolo del centro storico, sia in italiano che in inglese. Domani, giorno di Pasqua, è il momento della Fellini Experience: "un itinerario coinvolgente tra i luoghi cari al maestro del cinema, fino al Fellini Museum, con un aperitivo finale per condividere suggestioni e aneddoti".

Lunedì dell’Angelo si cambia atmosfera con il tour La Belle Époque a Rimini, che accompagna i partecipanti tra i villini storici di Marina Centro per un viaggio nel tempo, tra architetture liberty e racconti sulla nascita del turismo balneare.

Le proposte continuano in occasione del ponte del 25 aprile: si torna a Le Meraviglie di Rimini in programma giovedì alle 15,30 e sabato alle 10,30. Venerdì 26 è dedicato a un’esperienza inconsueta. Quella con i murales del Borgo raccontati dall’artista. Agim Sulaj accompagna i visitatori tra le vie del Borgo San Giuliano "per un racconto inedito, tra murales, memorie e storie di comunità".

Col ponte del 1° maggio nuovi tour guidati: giovedì 2 maggio alle 21 Rimini Oscura porta alla luce storie misteriose e angoli nascosti della città, "in un tour serale dal grande fascino". Venerdì 3 maggio, alle 15,30 ultima tappa per Le Meraviglie di Rimini, a chiudere il ciclo di appuntamenti che lanciano la primavera.