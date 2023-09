Il ‘metodo’ di Barbascura X al Comedy village

Ospite del Comedy Village di Riccione c’è colui che è diventato un punto di riferimento nella divulgazione scientifica alternativa: Barbascura X. Seminari, dibattiti, workshop, spettacoli serali: la quarta edizione del festival comico in programma fino a domani al Club del Sole Romagna Village sta facendo divertire parecchio, con una media di 300 spettatori a sera. L’evento, prodotto da The Comedy Club e ideato da Pietro Sparacino, che ne cura la direzione artistica, è giunto alla sua quarta edizione. Nei primi giorni di spettacoli e talk anche Barbascura X ha voluto portare il suo contributo di divulgatore scientifico, scrittore, youtuber e comico italiano. La sua carriera scientifica si compone di una laurea in chimica organica e di un dottorato in produzione di materiali da fonti rinnovabili. Online dal 2014, il suo canale YouTube conta più di un milione di iscritti e circa 150 milioni di visualizzazioni.

Barbascura X, lei può essere ritenuto un modello di successo nella divulgazione scientifica italiana grazie alla sua capacità di diffondere curiosità e creare empatia con toni semplici, ironici. Come ci riesce?

"Mi avvalgo di un ritmo narrativo incalzante, uso immagini simboliche e un linguaggio semplice. Cerco di far comprendere la scienza in maniera reale e ironica".

Che analogie ci sono tra stand up e scienza?

"Sono il primo che è riuscito ad unire questi mondi all’apparenza agli opposti, ma in realtà faccio un qualcosa di intermedio. Quando ho iniziato a divulgare dei video scientifici la gente rideva. Mi sento un po’ a metà strada, la gente ride, ma scopre anche qualcosa di scientifico che poi le tornerà utile".

Fare il professore è più difficile in uno spettacolo, nelle scuole o sui canali web e social?

"Devi cercare di essere coinvolgente, usare parole semplici ma corrette. Sicuramente è più difficile nelle scuole, da internet ti puoi disconnettere, ma anche lo spettacolo in sé richiede più attenzione".

r. c.