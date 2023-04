Il metromare accelera Da Riccione alla Fiera serviranno solo 31 minuti

Dalla stazione di Rimini alla Fiera in 9 minuti, cosa che in auto, se c’è traffico, resta un miraggio. Se sommiamo i tempi stimati nel prolungamento del Metromare fino alla Fiera, con quelli della tratta già realizzata, ne viene un tempo di 31 minuti per andare dalla stazione di Riccione all’ingresso della Fiera. Anche in questo caso usando la viabilità quotidiana, se c’è traffico non si riesce a fare meglio. Sono queste le carte che il Comune e Pmr, Patrimonio mobilità Rimini giocheranno per rendere attrattivo il servizio. Il progetto del prolungamento del Metromare fino alla Fiera verrrà presentato questa sera alle 20,30 al Palazzo del Turismo di piazzale Fellini. I numeri sono serviti. Il tracciato correrà sul lato monte della linea ferroviaria Bologna–Ancona, ed è lungo 4,2 chilometri, connettendo la stazione ferroviaria con l’ingresso principale della Fiera. Ai due capolinea si aggiungono le sei fermate intermedie: Principe Amedeo, San Giuliano, Rivabella, Sacramora, Popilia, Fiera Est-Teodorico. La frequenza dei bus sarà di 5 minuti.

Per realizzare il percorso servirà costruire due nuovi ponti per oltrepassare il canale del porto e il Marecchia. Serviranno anche un sottopasso stradale sotto la Statale 16 e quattro sottovia per scavalcare la viabilità esistente. E’ prevista la realizzazione di un nuovo sottopasso ciclo-pedonale e l’adeguamento di altri quattro esistenti, oltre alla costruzione di percorsi ciclo-pedonali per connettere le fermate al tessuto urbano. Con il prolungamento Metromare avrà un percorso complessivo di 14 chilometri, percorribile in 31minuti con 23 fermate complessive e una flotta di 15 mezzi. Ai nove bus attualmente in uso se ne aggiungeranno altri sei. Saranno un’evoluzione degli attuali Exqui.City18T realizzati da Van Hool e Kiepe Electric a trazione elettrica e a zero emissioni.

a.ol.