Il Metromare deraglia: "Finanziamenti a rischio"

"Avanti così rischiamo di perdere il finanziamento per prolungare il Metromare a sud". Fabrizio Piccioni, sindaco di Misano, non fa mistero delle proprie preoccupazioni. La caduta della giunta Angelini, con l’arrivo della commissaria in municipio, ha bloccato l’iter avviato dalla ex giunta per individuare il percorso dove far passare il Metromare per collegare la stazione di Riccione con il lungomare di Misano, transitando poi nella zona a monte degli alberghi fino ad arrivare a Cattolica.

Sembrava tutto scritto, ed invece oggi il tempo è tiranno. Per prolungare verso sud il servizio del Metromare servono atti urbanistici che identifichino le aree su cui far passare le corsie per i mezzi. "Noi come Pmr, Patrimonio Mobilità Rimini – precisa il presidente della società Stefano Giannini –, potremmo anche avviare da noi una progettazione, ma non avrebbe molto senso visto che le indicazioni urbanistiche devono arrivare dal Comune con il quale avevamo avviato una interlocuzione prima che cadesse la giunta".

Il problema sta nei tempi, prima di tutto. Il prossimo bando del ministero a cui partecipare per chiedere di finanziare il prolungamento del servizio, arriverebbe il prossimo anno. Per allora è necessario avere un progetto in mano con cui presentarsi, altrimenti si perde l’occasione, ribatte Piccioni. Ma per avere un progetto servono prima di tutto atti urbanistici del Comune riccionese, necessari per individuare le aree dove far passare il servizio.

"Dagli scambi che avevamo avuto – riprende Giannini – si parlava di far passare il mezzo su un percorso a monte dei campeggi e, avvicinandosi a viale Da Verazzano, sarebbe possibile transitare al fianco di viale Vespucci. Ma a decidere deve essere il Comune". Tutto è legato al pronunciamento del Consiglio di Stato. In caso di elezioni annullate e nuova chiamata alle urne in giugno, sarebbe quasi impossibile avere il tempo per fare gli atti urbanistici e procedere con la progettazione. Ma c’è anche un altro elemento da tenere in considerazione. Nel caso in cui eventuali elezioni dovessero portare alla vittoria del centrodestra, il percorso del Metromare potrebbe bloccarsi. Per avere tempi e certezze delle decisioni per procedere con il Metromare, dovrebbe tornare in municipio la giunta Angelini. "Per noi è un collegamento fondamentale per essere connessi con le altre località e la Fiera – riprende Piccioni –. Sarebbe assurdo non riuscire a procedere dopo che lo stesso ministero ha definito importante lavorare per dare una continuità al servizio del Metromare lungo la costa".

Andrea Oliva