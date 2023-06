Il Metromare farà fermate anche a Rivabella e alla nuova piscina

Fermata in Fiera, e non solo. Il progetto per prolungare il Metromare fino al quartiere fieristico ha assunto altri obiettivi strategici. "Questo nuovo segmento del percorso – spiega l’assessore Mattia Morolli, a margine delle commissioni terza e quinta che ha visto arrivare il via libera dai consiglieri – ci permetterà di connettere l’area della stazione, ovvero di approdo dei turisti, con altre zone di grande vivibilità del territorio, come l’area sportiva di Rivabella, il polo scolastico di Viserba e la limitrofa nuova piscina, arrivando fino alla Fiera. Il Metromare offrirà un servizio all’interno di quadrante connotato da una forte presenza di strutture ricettive e, allo stesso tempo, da una forte residenzialità, tra i quali tanti giovani". La fermata Rivabella sarà a poca distanza dall’area che il Comune ha individuato per far nascere un polo sportivo con pista di atletica. La fermata Sacramora, invece, è stata studiata per consentire ai mezzi di uscire dal tracciato e raggiungere il polo scolastico di Viserba. Qui, a poca distanza, è iniziato il cantiere della nuova piscina. Il progetto porterà anche nuove opere lungo il percorso. A San Giuliano Mare, ad esempio, dove prenderà il via il cantiere nel sottopasso che interessa le vie Giuseppe Borgatti e Madonna della Scala, molto utilizzato sia per raggiungere la zona mare sia per dirigersi nelle aree sportive circostanti. Morolli ha sottolineato anche le tante assemblee pubbliche fatte. "Occasioni utili per ascoltare le istanze dei cittadini e raccogliere dei loro suggerimenti per migliorare la tratta in oggetto". Infine un passaggio sul finanziamento inserito nel Pnrr. "Un finanziamento che, oltre alle risorse, garantisce parallelamente un’accelerazione sui tempi di consegna dell’opera".