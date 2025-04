"Il Metromare fino a Santarcangelo non è un sogno: il governo lo finanzi"

"Per noi è un treno verso il futuro e andava assolutamente preso". Filippo Sacchetti è convinto: il Metromare "deve arrivare a Santarcangelo". In attesa che partano i lavori del secondo tratto del Metromare, dalla stazione di Rimini fino alla Fiera, la giunta di Santarcangelo ha approvato i documenti necessari per candidare il progetto del nuovo tratto dalla Fiera fino a Santarcangelo al bando del ministero alle infrastrutture e ai trasporti, nella speranza di ottenere soldi da Roma. Fondi necessari, visto che serviranno 75 milioni di euro per portare il Metromare da Rimini fino alla stazione ferroviaria di Santarcangelo. Una tratta lunga 5,7 km, con il tracciato del Trc che sarà in prevalenza adiacente alla linea ferroviaria, fatta eccezione per il centro abitato di Santa Giustina. Sei le fermate tra la Fiera di Rimini e la stazione di Santarcangelo: una a San Martino in Riparotta, poi quella via Emilia-Casetti, altre due a Santa Giustina, poi la fermata via Emilia-Pedrizzo e infine quella nella zona artigianale di Santarcangelo prima del capolinea alla stazione. È previsto un tracciato con una sola corsia di marcia (larga 4,2 metri), tranne che in corrispondenza delle fermate, dove ci sarà la doppia corsia.

L’atto approvato dalla giunta di Santarcangelo fa seguito a quello analogo varato un mese fa dal Comune di Rimini. L’ultimo e necessario passaggio amministrativo in vista della presentazione del progetto al bando del ministero in scadenza a fine maggio.

"Un treno verso il futuro che andava assolutamente preso quello del Metromare, che dalla Fiera di Rimini arriverà a Santarcangelo – dice il sindaco Sacchetti – Sarebbe un’opera unica strategica per raggiungere, in modo veloce e sostenibile, la zona produttiva, la Fiera, ma anche la stazione e l’aeroporto (che però ancora non ha collegamenti diretti con il Metromare), l’ospedale di Rimini. Ci abbiamo puntato molto fin da quando si è prospettata l’ipotesi, e ora abbiamo uno studio di fattibilità tecnico economico grazie all’accordo con il Comune di Rimini, la Provincia e Pmr (Patrimonio mobilità Rimini, ndr). Un risultato per il quale ringrazio Jamil Sadegholvaad e Stefano Giannini. Siamo alleati per la candidatura di un progetto al bando nazionale, nella speranza che il governo voglia ancora investire su infrastrutture di trasporto rapido e sostenibile come il Trc. Il Metromare porterebbe opportunità straordinarie a tutta la Valmarecchia. La candidatura è un primo passo, ma noi ci crediamo molto affinché possa diventare un passo concreto".