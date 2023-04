"Il Metromare non è un sogno nel cassetto Ridurrà i problemi di traffico verso Rimini"

Santarcangelo vuol salire a bordo del Metromare. Del progetto per far proseguire il Trc (la metropolitana di costa) da Rimini fino a Santarcangelo ormai se ne parla da anni. "Non è un sogno nel cassetto, è un obiettivo concreto anche se la strada non sarà facile", dice Filippo Sacchetti, l’assessore alla pianificazione urbanistica. Che giovedì, insieme a una delegazione di Santarcangelo, ha partecipato alla presentazione del progetto (già approvato e finanziato con i fondi del Pnrr) che collegherà il Metromare dalla stazione alla Fiera di Rimini.

Si discute da tempo di far proseguire il Metromare da Rimini fino a Santarcangelo: quanto costerebbe l’opera?

"Essendo ancora in una fase embrionale del progetto non abbiamo una stima dettagliati dei costi. Dalle prime valutazioni fatte, la tratta del Metromare dalla Fiera alla stazione di Santarcangelo dovrebbe costare sicuramente meno dei 49 milioni previsti per la tratta dalla stazione di Rimini alla Fiera. Ora vogliamo avviare uno studio di fattibilità insieme a Pmr (l’agenzia di Patrimonio mobilità Rimini), per valutare tutti gli aspetti tecnici e anche finanziari dell’opera".

Da dove passerebbe il Metromare per arrivare a Santarcangelo?

"Il tracciato ipotizzato è parallelo a quello della ferrovia, con la fermata alla stazione di Santarcangelo".

Quanto si impiegherebbe per raggiungere Rimini da Santarcangelo, con il nuovo collegamento?

"Dalla stazione di Santarcangelo alla Fiera non più di 5 minuti, e poi altri 10 minuti per arrivare fino alla stazione di Rimini. Siamo convinti che possa essere la svolta per la mobilità. La via Emilia è sempre più congestionata, e chi va a Rimini ogni giorno per motivi di lavoro o studio lo sa bene. Avere un collegamento rapido con Rimini è una grande opportunità. Secondo l’ultimo studio fatto per il Piano urbano della mobilità sostenibile, è emerso che quasi l’80% degli spostamenti fuori dal comune di Santarcangelo è diretto a Rimini".

Non sarà facile trovare le risorse.

"E’ uno dei temi che ci siamo posti. Ma lavorando per tempo e in sinergia con gli altri enti, portare il Metromare fino a Santarcangelo non è un sogno nel cassetto. L’obiettivo è alla nostra portata".

Che tempi si è dato il Comune per raggiungere l’obiettivo?

"Naturalmente non saranno brevi. Serviranno anni, ma noi ci siamo già mossi. Nel 2021 abbiamo sottoscritto con i vari enti la convenzione per prolungare il Metromare, e presto faremo lo studio di fattibilità. Quello della metropolitana è un treno che non vogliamo perdere".