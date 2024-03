Il Mini hotel cerca cameriera e offre anche l’alloggio

Il Mini hotel di Miramare, a Rimini, è alla ricerca di una persona da adibire al riassetto e alla pulizia delle camere dei clienti e delle parti comuni (‘cameriera ai piani’) per il periodo che va dal 15 aprile al 15 settembre. L’orario di lavoro, da concordare durante il colloquio, potrà essere dalle 8 alle 16 oppure dalle 8 alle 14. La struttura è in grado di offrire l’alloggio. Per candidarsi si può inviare il curriculum tramite mail (info@minihotelrimini.it). L’annuncio, per ambosessi, è pubblicato nella sezione ‘Offerte di lavoro stagionale’ di ‘Lavoro per te’, dove attualmente sono presenti circa 230 inserzioni riferite a tutta la riviera romagnola. Fra queste, 8 sono per la zona di Bellaria, 25 per Rimini, 8 per Cattolica, 17 per Misano e 36 per Riccione. Numerose anche le possibilità per Cesenatico (51), Cervia e Milano Marittima (53), Gatteo a Mare (8).