Il ministero della solitudine ha ‘sede’ al Galli

Il ministero della solitudine, eccolo il nuovo appuntamento della prosa riminese sul palco del Galli, domani sera alle 21 (turno D). Per il pubblico arriva un’indagine tragicomica su ciò che gli autori definiscono "la solitudine del mondo contemporaneo". Uno spettacolo inedito, insomma, diretto da Lisa Ferlazzo Natoli e Alessandro Ferroni, che insieme invitano a una riflessione su noi stessi scegliendo cinque storie e cinque personaggi. C’è Alma che esce poco e dorme molto per sognare a colori il più possibile. Il signor F. attraversa invece alcune difficoltà economiche, ed è pure ossessionato dal pensiero dell’estinzione. Primo, dal canto suo, è un personaggio di poche parole, solito al lavoro di moderatore per pulire i social da contenuti giudicati "non ammissibili". E c’è un’impiegata ministeriale. È lei che intercetta, organizza e riscrive, le tracce e la vita degli altri. Infine, calca il palco la signora Teresa, le cui ambizioni oscillano tra aspirazioni borghesi e bovarismo.

A portare in scena lo spettacolo è la compagnia ‘lacasadargilla’ per una produzione Emilia-Romagna teatro ert. Compaiono gli attori Caterina Carpio, Tania Garribba, Emiliano Masala, Giulia Mazzarino e Francesco Villano. La drammaturgia invece è di Fabrizio Sinisi. Da sapere c’è che il ministero della solitudine è realmente esistito. Nel gennaio del 2018 la Gran Bretagna, infatti, ne nominò uno per davvero. E fu il primo dicastero al mondo con cui il Regno Unito volle far fronte ai disagi che la solitudine è in grado di provocare a livello emotivo, fisico e sociale. A partire da questa vicenda di cronaca in salsa anglosassone, l’opera indaga dunque il tema della mistica solitudine. La regia cerca linguaggi e dispositivi diversi di narrazione, ruotando intorno ai desideri, ai pensieri rimossi e alle immaginazioni di un contesto attuale che – appunto – richiede di ragionare con insistenza sulle tematiche legate all’individuo comunitario nel sociale. "Abbiamo immaginato una struttura articolata attorno a cinque storie di solitudine – commentano a lacasadargilla – definiamo la natura politica del Ministero della solitudine, una natura la cui sostanza è ambigua e tragicamente comica". La compagnia, poi, si domanda quale sia davvero il luogo dove si possa attutire l’isolamento. Da capire, inoltre, rimane il modo in cui vada classificata una persona sola. Ed esiste un diritto al sussidio di solitudine? Sì, la solitudine: "Tutta contemporanea e di un’allegrezza insidiosa e irragionevolmente lieve".

