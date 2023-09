Il ministro Abodi visita il nuovo lungomare

Un tour sul lungomare di Rimini per il ministro allo sport Andrea Abodi. Arrivato per partecipare al Palas a Expo Aid, il convegno sulle disabilità, venerdì pomeriggio Abodi ha visitato il Parco del mare insieme al deputato del Pd Andrea Gnassi e all’assessore al demanio Roberta Frisoni. A fare da Cicerone è stato Gnassi, che ha illustrato la filosofia del nuovo lungomare, "per un’idea di vita e vacanza sostenibile, pulita, salutare. Un progetto che fa bene a Rimini e all’Italia. Il ministro ne ha potuto apprezzare l’unicità e la prospettiva su cui continuare a lavorare, con una collaborazione leale tra Comune, Regione e Stato". Ecco perché "ci aspettiamo che vengano sostenuti i progetti per completare il nuovo lungomare di Rimini e altri come questi in Italia".