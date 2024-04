Il ministro Belluzzi a Londra studia gli atenei britannici

Traferta londinese per il segretario di Stato all’Istruzione Andrea Belluzzi, accompagnato dal direttore degli Istituti Culturali di San Marino Paolo Rondelli e da Monica Cavalli. Guidato dal console della Repubblica di San Marino nel Regno Unito Maurizio Bragagni, il ministro ha visitato alcune importanti istituzioni universitarie britanniche incontrando personalità del mondo accademico anglosassone. "Una visita per conoscere un sistema di alta formazione differente da quello tradizionale italiano – spiegano dalla Segreteria – attivo anche nella Repubblica di San Marino con il quale attivare collaborazioni prestigiose". Presente ad alcuni degli incontri anche il diplomatico sammarinese Francesco Bongarrà, presidente dell’Autorità garante per l’informazione e presidente dell’Istituto della cultura italiana a Londra.