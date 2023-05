Il ministro Lonfernini incontra i giornalisti

Il segretario di Stato al Lavoro con delega all’Informazione Teodoro Lonfernini ha incontrato i rappresentanti dell’Autorità garante per l’Informazione, della Consulta e delle associazioni dei giornalisti in occasione della Giornata internazionale per la libertà della stampa. Il Segretario ha spiegato come l’incontro organizzato intenda "dimostrare da parte delle istituzioni un momento per riconoscere l’impegno dei professionisti del settore e per dimostrare sensibilità verso i temi che la Giornata pone quali prioritari. Mi preme ricordare che il nostro Paese celebra questo appuntamento forte della recente approvazione di una nuova legge che disciplina il settore".