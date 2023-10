Il ministro Piantedosi:: "Più uomini per la polizia" Preoccupa il rischio attentati

"Tutto passa attraverso la sicurezza". Soprattutto in un mondo che vede questo ambito "attraversato da molti mutamenti". E, di fronte a questi "mutamenti le donne e gli uomini della polizia di Stato stanno profondendo uno sforzo straordinario". Lo ha detto ieri il ministro dell’interno Matteo Piantedosi, durante il suo intervento (in video-collegamento) al convegno organizzato a Rimini dal Sap, il Sindacato autonomo di polizia. Il titolo del convegno era Obiettivo sicurezza - Tra l’incudine e il martello. Le garanzie funzionali per l’operatore di polizia. Un incontro servito ad approndire il tema della sicurezza e delle condizioni di lavoro degli agenti di polizia.

Piantedosi doveva essere presente di persona al convegno, moderato da Beppe Boni, editorialista del Resto del Carlino, tenutosi ieri all’hotel Ambasciatori. Poi, per impegni istituzionali, ha dovuto rinunciare a venire a Rimini e si è collegato in video. Piantedosi ha rassicurato il Sap sugli organici: "L’impegno del governo a incrementare le risorse proseguirà. Attiveremo a brevissimo un tavolo di confronto interministeriale dove il tema sarà un disegno di legge organico complessivo sui temi della sicurezza". "La situazione – ha detto Piantedosi – è di forte instabilità e desta preoccupazione anche per la sicurezza dei nostri Paesi, viene rilanciata la minaccia del terrorismo". Anche se "in Italia – ha aggiunto – manca ancora l’evidenza concreta di eventuali pericoli". Inevitabile parlare dei profughi: "Il fenomeno migratorio ha impegnato molto il sistema della sicurezza e delle forze di polizia". Per il ministro si tratta di un fenomeno di cui "non si può fare carico un solo Paese, e che necessita di interventi anche sovranazionali". È necessario "aggiornare il modo di reagire a queste nuove emergenze".