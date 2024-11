Il ministro Valditara visita il Savioli: "Questo istituto è un’eccellenza"

di Nives Concolino

"Questa scuola è un’eccellenza. I ragazzi hanno in mano un lavoro eccezionale, fantastico, perché dà opportunità lavorative e occupazionali incredibili in tempi rapidi con grande soddisfazione e possibilità di carriera". Parola del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, ieri a pranzo ospite dell’Istituto Alberghiero "Severo Savioli" di Riccione dov’è giunto, dopo aver partecipato alla conclusione di Ecomondo.

In riferimento agli allievi della stessa scuola sottolinea ancora: "Questi studenti svolgono un lavoro altamente creativo, in quello che fanno c’è genialità, devono essere orgogliosi di aver fatto una scelta vincente che darà loro grandi soddisfazioni". Poi sull’ambiente: "Con attività di orientamento ci stiamo attivando per dare risposta alle esigenze occupazionali delle aziende che hanno sempre più bisogno di giovani formati in un settore in grande divenire che manca di tecnici ed esperti". Valditara è convinto che occorra "valorizzare il meglio della scuola italiana" e aggiunge: "Abbiamo stanziato risorse importanti per gli Alberghieri e gli Agrari, crediamo molto in questa filiera professionale, perché in particolare per la Romagna è strategica ed è tra l’altro uno dei settori in cui anche la riforma può svolgere un ruolo particolarmente significativo".

In campo scolastico il ministero in generale per la Regione Emilia-Romagna ha stanziato un totale di 1.206.315.356,01 euro (per nuove scuole, messa in sicurezza, asili e nidi, palestre, dispersione scolastica, orientamento, formazione e ausili didattici). In particolare per il "Savioli" sono stati destinati altri 823.373,12, fondi Pnrr. Ad attendere il Ministro al "Savioli c’era il personale della scuola con il provveditore, Giuseppe Foti, il preside Pasquale D’Andola, il collega del Liceo "Volta-Fellini", Paride Principi e la vicesindaca, assessore alla Scuola e Servizi educativi, Sandra Villa, che gli ha consegnato una lettera firmata assieme alla sindaca Daniela Angelini, nella quale illustra progetti, situazione, nonché le principali esigenze e sfide del sistema scolastico di Riccione.

Elenca dunque quanto impegna il Comune a partire dalla sicurezza e manutenzione degli edifici scolastici, di continuo sottoposti a verifiche di vulnerabilità sismica e interventi di adeguamento, poi le riqualificazioni di plessi, mense, palestre e tant’altro. La missiva sottolinea l’importanza per Riccione di continuare a sviluppare queste iniziative, pertanto chiede il sostegno del Ministro per garantire la continuazione della sua missione nell’offrire una comunità educante. Durante il pranzo la Villa ha donato a Valditara una stampa commemorativa del centenario di Riccione, autografata dall’autore Anselmo Giardini e il volume "Il progetto speciale, le radici per innovare. Memorie e storie di 40 anni di ricerca" di Francesco Caggio e Angelica Salimbeni, che ricostruisce la storia della "comunità educante" di Riccione.