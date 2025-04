"Il mio amore per Riccione dura da 40 anni"

Ama Riccione da quando all’età di un anno ha cominciato a frequentarla. Sono quarant’anni che Debora Escoli da Voghera viene a Riccione. Debora ha ricevuto dall’assessore Mattia Guidi il riconoscimento di Ambasciatore di Riccione nel mondo. "Amo la vostra città in tutte le sue sfumature". La storia d’amore di Debora per Riccione è una questione di famiglia, un affetto trasmesso dai genitori che da fidanzati frequentavano la città, ma prima ancora dai nonni che l’avevano scelta come meta delle vacanze. Quando gli amici le dicono "Ti godi la vita a Riccione", lei risponde "Io vivo la vita a Riccione".