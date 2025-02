"Il mio debutto su un palco di Sanremo"

Dalla riviera a Sanremo: una nuova stella del rap sta nascendo. Samuel ‘El Charro’, 22enne riminese, trasferitosi a Milano per inseguire il suo progetto musicale, mercoledì scorso ha solcato il palco del Grand hotel des Anglais di Sanremo in un evento di Raf Denaro. "Pensavo che il rap fosse distante da quel contesto, ma è stata un’esperienza incredibile", racconta emozionato. Durante la serata ha presentato tre inediti, pezzi chiave del suo progetto artistico su cui sta lavorando con passione e determinazione. "Sanremo è un’opportunità unica per conoscere nuove persone, non solo musicisti ma anche volti della tv e figure influenti", dice con entusiasmo. Un momento speciale della sua carriera è stata l’uscita di ‘Nonno’, pubblicato l’11 gennaio e disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il brano è un omaggio a suo nonno Mario, nel giorno in cui avrebbe festeggiato il suo compleanno.

"Un pezzo che porto nel cuore, nato da un’esigenza profonda di ricordarlo", afferma Samuel. Il suo successo non è frutto del caso: con l’agenzia di sicurezza Aries, fondata da lui stesso, ha costruito connessioni fondamentali per la sua crescita artistica.

"Mi hanno scoperto così, e da lì è nata questa incredibile esperienza". Perché per Samuel la musica non è solo passione, ma una vera missione. "Che ci siano 10 persone o 70mila, la mia performance deve essere sempre impeccabile e uguale indipendentemente dal pubblico o dalla location. Cantare, per me, è già un lavoro: un servizio che io do alle persone che hanno pagato un cantare".

