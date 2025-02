"Il mio giudizio è alla fine positivo"

"Non posso che dire bene della sanità nella nostra provincia e in Italia – dice Andrea Miraldi -. Quando ho avuto bisogno c’è sempre stata e mi ha soddisfatto. Una decina di anni fa ho avuto una patologia molto grave, mi sono curato fuori regione, a Milano, poi però mi sono sottoposto ai controlli post operatori sempre all’Infermi. Sono stato accolto in una struttura organizzata con personale all’altezza e soprattutto appassionato. Sento spesso di problemi e mancanze, ma io non ci posso fare niente, il mio giudizio resta positivo. In uno dei momenti più difficili della mia vita tanti medici e infermieri mi sono stati vicini e mi hanno letteralmente dato un’altra possibilità".