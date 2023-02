"Il mio lavoro è vestire le star della canzone"

È partita da Rimini con in tasca una laurea triennale al corso di moda e in questi giorni è a Sanremo, all’Ariston, a ‘vestire’ alcuni partecipanti alla kermesse musicale più celebre d’Italia. La 38enne Ylenia Puglia è un’affermata stylist, nota soprattutto nel mondo musicale: la sua professione consiste proprio nel creare i look dei cantanti, curandone lo stile dalla testa ai piedi. C’è lei dietro l’immagine di J-Ax e Dj-Jad (gli Articolo 31), e Lda (pseudonimo di Luca D’Alessio, figlio del più famoso Gigi), entrambi in gara alla 73esima edizione del Festival. Ma Ylenia veste abitualmente molti altri artisti, soprattutto della scena trap e hip-hop: da Sfera Ebbasta a Guè Pequeno, da Merk & Kremont a Elettra Lamborghini.

Com’è riuscita a ritagliarsi questo ruolo, a metà strada tra moda e musica?

"Dopo la laurea sono arrivata a Milano senza un soldo e senza nessun contatto importante. Dopo mesi di ricerche, ho trovato posto in un ufficio stampa: non era sicuramente il lavoro dei miei sogni, ma lì ho conosciuto una stylist che mi ha chiesto di farle da assistente. Così sono approdata al magazine ‘Elle’".

Cos’è successo poi?

"Per parecchio tempo ho lavorato nell’editoria, creando i look e le atmosfere per i servizi fotografici sulle riviste di settore. Quando mi sono resa che non avevo più nulla da dare ho ricominciato a guardarmi intorno: in quel momento ho conosciuto Sfera (il trapper Sfera Ebbasta, ndr), che allora non era nessuno. Ci incontrammo da McDonald’s, in centro a Milano".

Cosa vi siete detti?

"Gli dissi, scherzando, che con gli abiti poteva fare meglio. Abbiamo iniziato a collaborare e ora seguo molti altri cantanti, sia affermati che emergenti. Lavorare nel mondo della musica mi piace molto: ogni giorno è una sfida, una lezione da apprendere".

Si riferisce ai capricci delle star?

"Gli artisti sono creativi, hanno richieste che a volte mi spiazzano, ma è il bello di questa professione. Molti si rivolgono a pubblici consolidati, o hanno alle spalle case discografiche esigenti: trovare l’immagine più adatta a loro è un percorso da condividere".

È arrivata a Milano senza un soldo, ora ha un team di 4 assistenti: dove vuole arrivare? "Vorrei lavorare di più con artiste donne: proprio in queste giornate sanremesi sto mettendo a punto dei progetti per i mesi a venire. Prima, però, prenderò una pausa per venire a Rimini: è la città in cui torno sempre quando ho bisogno di ricaricare le batterie. Mi basta noleggiare una bicicletta e pedalare sul lungomare per essere felice".

Maddalena De Franchis