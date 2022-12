"Il mio pranzo con il campione sul Titano"

di Francesco Zuppiroli

Quando il Titano ebbe un Re. Per un giorno. Era il primo marzo del 1966 e un 26enne Edson Arantes do Nascimento, al secolo Pelé, si comportò come un ragazzo qualunque, lui che già aveva in bacheca due Mondiali (Svezia ’58 e Cile ’62) e che con la palla fra i piedi già suscitava l’adorazione riservata a un dio. Una Perla Nera, arrivata a San Marino in viaggio di nozze con la prima moglie Rosemeri dos Reis Cholbi e accolta dall’allora direttore dell’Ente di Stato del Turismo Gianvito Marcucci, prima di un pranzo che resterà per sempre a lastricare la leggenda del fuoriclasse brasiliano morto a 82 anni giovedì.

Un pranzo alla Taverna Righi in piazza della Libertà, dove a ’servire’ al tavolo di O Rei fu lo stesso titolare Pier Giovanni Righi, ora novantenne, assieme al papà Sanzio. "Fu un momento indimenticabile – attacca senza nascondere l’emozione Pier Giovanni –. Uno di quei momenti che quando li vivi sai già che ti rimarranno nel cuore per sempre". Un ricordo indelebile come le cose che Pelé sapeva fare con il pallone da calcio. "Fu nostro ospite per pranzo assieme alla moglie (Pelé visitò il Titano durante un viaggio di nozze in Europa, ndr) e non scorderò mai l’umiltà di quell’uomo – continua Righi –. Nient’affatto un divo. Ma un uomo, che in quell’occasione, ricordo, fece spremere a mio padre 28 arance, il cui succo bevve per tutto il tempo da una caraffa sul tavolo. Pelé era fuori dal comune nel suo essere così ’normale’ fuori dal campo. Fu molto disponibile a fare foto e a lasciarci una dedica nell’album dei ricordi in cui conserviamo tutte le persone famose passate dalla Taverna". "Un abbraccio a tutti gli amici", parola di O Rei (in foto a destra).

Quella del primo marzo ’66 però non fu la sola volta in cui Pelé visitò il Titano. Nel giugno del 1967 fu di nuovo a San Marino con Edmo Vandi, capo ufficio stampa del Comune di Riccione che lo accompagnò in un tour della Repubblica.

Ma Pelé per la Riviera fu anche un’icona di moda. Ai suoi piedi ’d’oro’ Armando Arcangeli, patron di Valleverde, infilò le scarpe dello storico marchio di Coriano, coinvolgendo così pure O Rei nella costellazione di stelle che pubblicizzavano le calzature. E fu sempre lo stesso Arcangeli, nell’aprile 2003 a portare Pelé a Bologna in occasione della sua laurea Honoris causa in Scienze motorie. Frammenti della storia di un Re. E adesso, il Re è morto. Lunga vita, a O Rei.