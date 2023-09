"Il mio ricordo del grande Lallo Petrucci"

"Qualche giorno fa Lallo Petrucci ha spiccato il volo verso il più alto dei cieli, ma ci ha lasciato una eredità intellettuale eccezionale e il ricordo di un grande amico che resterà sempre vivo nel nostro cuore". Così Alfonso Vasini, già candidato sindaco per il centrodestra alle comunali, ricorda l’amico costruttore di catamarani, con grande passione civica per la sua città. "A Bellaria Igea Marina – continua Vasini –, nel 2010 un gruppo di cittadini ha fondato l’Accademia Panziniana, mentre più recentemente l’amministrazione comunale ha istituito un premio annuale nel suo nome da assegnare al bellariese che si sia distinto nel campo sociale e culturale, nello sport, nello spettacolo, nelle arti, mestieri e professioni. Nell’anno 2014 questo premio è stato assegnato ad un altro illustre concittadino bellariese, appunto Michelangelo ’Lallo’ Petrucci, per meriti imprenditoriali e sportivi al contempo, sia quale fondatore della BiMare, azienda specializzata nella progettazione e nella costruzione dei catamarani, sia quale competitor che, con esperti equipaggi al governo delle sue imbarcazioni, vinse spesso importanti regate veliche nazionali ed internazionali nella specifica categoria. Lallo era una mente geniale, che spesso ha fatto parlare di sé per i suoi studi, i suoi approfondimenti, le sue teorie nei campi della scienza e della tecnica e

ha diffuso il nome di Bellaria Igea Marina negli ambienti e tra le persone che frequenta per ragioni culturali, di lavoro e di amicizia. In anni relativamente recenti aveva acceso un importante dibattito con alcuni studiosi di egittologia circa le tecniche impiegate nella costruzione delle piramidi d’Egitto: sull’ argomento aveva sviluppato una tesi interessante che non ha avuto il tempo di sottoporre al confronto". Con Vasini e altri, Petrucci aveva creato il comitato Ferro...Via, che proponeva di spostare i binari a monte ’liberando la città’.