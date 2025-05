"Il mio ristorante ‘murato’ dal cantiere"

"Mi sono ritrovato anche una transenna davanti all’ingresso del ristorante. Praticamente in quell’occasione, ‘mi hanno chiuso’". Gli ultimi ponti primaverili non a tutti hanno sorriso. Alessandro Stecca è il titolare del Minestraio, storico locale di viale d’Annunzio non distante dal porto. A cominciare dalla Pasqua proseguendo con il 25 aprile e il primo maggio, sarebbe stato un periodo d’oro per gli incassi. E invece: "Sono accerchiato dal cantiere. Arrivare la ristorante è una impresa e tanti clienti hanno preferito non venire".

Tutto inizia alla vigilia della Pasqua, racconta Stecca. In questo tratto di viale d’Annunzio, compreso tra il porto canale e piazzale Azzarita, l’amministrazione comunale ha deciso che i marciapiedi, ormai in cattive condizioni, andavano rifatti. Fin qui tutto bene, ma quando parte il cantiere, per Stecca arrivano i problemi. "Sono partiti il venerdì di Pasqua, ma da allora non si è visto praticamente nulla". I vecchi marciapiedi sono stati tolti e l’area recintata con alte griglie metalliche. L’ingresso al locale è stato garantito da una stretta passerella. "Finita la passerella si è in strada, tra le auto. Molte persone preferiscono non rischiare. Se poi capita una giornata con brutto tempo va anche peggio. Nel fine settimana scorso, in una giornata di pioggia, un pullman con i clienti ha preferito andarsene per evitare rischi nel fermarsi vicino al locale. Per non parlare delle disdette che ho ricevuto". La situazione paradossale si è verificata alcuni giorni fa. "Ad un certo punto, durante il servizio, un cliente mi dice che l’entrata del locale era stata chiusa. Quando sono andato alla porta ho visto una ulteriore transenna posta davanti alla passerella. Evidentemente gli operai l’avevano messa per lavorare, ma senza dirmi nulla".

Questo inizio di stagione poteva essere un’anteprima d’estate, ma per Stecca si sta rilevando un incubo. "Capisco che debbano fare i lavori, ma c’è modo e modo. Peraltro hanno iniziato prima di Pasqua e da due settimane non si vede quasi nessuno, essendo festa. Ho chiesto informazioni e mi dicono che i materiali faticano ad arrivare. Intanto i disagi continuano".

Andrea Oliva