"Il mio romanzo, un ponte tra mondi lontani"

Apprezzato dal grande pubblico italiano e straniero, con un grande seguito in Germania, Austria e Svizzera, il cantautore siciliano Pippo Pollina esordisce nella narrativa con L’Altro, romanzo che, tra spaccati biografici, si presenta come un ponte tra mondi lontani e diversi, dalla Sicilia alla Germania. Oggi alle 18 nella Sala ex lavatoio, in via Concia 11 a Morciano, è prevista la presentazione al pubblico. Intervengono Nunzia Pasturi e Alessandro Fiocca con letture di Stefania Tamburini. L’artista intanto annuncia l’uscita a gennaio del suo 25simo album e il nuovo tour.

Cosa racconta il romanzo?

"È la storia di due uomini, entrambi nati nel 1959. Si tratta di Leonardo Conigliaro, medico del Palermitano, e di Frank Fischer, giornalista della bassa Sassonia (noto per le sue inchieste sugli intrecci tra politica e malaffare e per la denuncia delle infiltrazioni mafiose in Germania). I due percorrono due vite parallele, ma non si conoscono. Nel raccontare le loro esistenze cerco di descrivere lo spaccato della nostra vita, della storia europea dal 1988 al 2001, dodici anni nei quali sono successe cose che hanno sconvolto la nostra vita: la caduta del muro di Berlino, lo sviluppo di internet e l’attentato alle Torri Gemelle".

Poi accadrà qualcosa?

"Un giorno le due rette parallele si uniranno e ci sarà un momento cruciale che cambierà le loro esistenze".

Da cosa nasce il romanzo?

"Da un desiderio che ho sempre nutrito, dall’esigenza di raccontare e di raccontarsi. Sono autore di canzoni, quindi per me si è trattato di fare un lavoro del tutto diverso. Senza dubbio riflette il percorso che in questi anni geograficamente e culturalmente mi ha portato in questi luoghi".

Come cantautore è in procinto di uscire con un nuovo album.

"A gennaio arriverà il mio venticinquesimo disco intitolato Nell’attimo. Contiene una dozzina di brani. Il tema centrale è l’interpretazione del momento, come fatto cruciale della nostra vita, da affrontare in modo giusto e con la giusta energia. A metà gennaio partirà quindi la tournée europea, che in aprile dovrebbe riportarmi in Romagna".

Come artista ha goduto anche d’importati collaborazioni.

"Ho lavorato in modo trasversale anche in vari Paesi europei, per cui ho collaborato con francesi, tedeschi e svizzeri. Tra i tanti ricordo Giorgio Conte, Franco Battiato, Nada e gli Inti Illimani, quindi Linard Bardill, Konstantin Wecker e Georges Moustaki".

Che visione ha della riviera romagnola nel suo immaginario?

"Sono tornato qua per concerti tante volte. È terra di gente operosa, accogliente e simpatica". Nives Concolino