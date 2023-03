"Il mio tributo a Daolio, il musicista sognatore"

Al Teatro Pazzini di Verucchio stasera alle 21.15 arriva un emozionante tributo ai Nomadi dell’epoca d’oro di Augusto Daolio, con in scena Sergio Casabianca alla chitarra e voce. Con lui sul palcoscenico Lucia Solferino (violino), Massimo Ferri (batteria), Giuseppe Zanca (basso), Michele Scarabattoli (fisarmonica) e Ricky Scarabattoli (tastiere), un ragazzino di 11 anni. Per l’occasione verranno riproposte le canzoni più celebri del gruppo, e sarà un tributo speciale, un viaggio alla riscoperta di una voce e di un gruppo che hanno fatto la storia della musica italiana, fortemente voluto da Casabianca.

Casabianca, a Verucchio propone uno spettacolo emozionante.

"Vivo per la musica e per l’arte. Questo spettacolo, che conclude il tour che portiamo avanti da un bel po’, sarà la ciliegina sulla torta di una celebrazione dovuta ai Nomadi e in particolare ad Augusto Daolio. In lui convivevano due anime: quella sociale e quella del sognatore che desiderava un mondo diverso, dove l’indignazione poteva portare ad eventi inaspettati. L’emozione è la spinta per tutti quelli come me che si definiscono artisti, l’unica condizione che mi fa andare avanti, oltre alla voglia di divertire".

La forma del teatro canzone, è sempre valida?

"Lo spettacolo è musica e parole, racconti di testi e ritornelli che sono rimasti nell’immaginario collettivo come ‘ho difeso il mio amore’. Inoltre le immagini rendono lo show ancora più emozionante andando a completare un quadro perfetto".

C’è una canzone di Daolio che avrebbe voluto scrivere lei?

"‘Ma che film la vita’. Mi rappresenta appieno. Contiene tanti ringraziamenti, tanta speranza. Parla di sorprese, di stagioni, di buio e colore. La mia vita".

Lei è impegnato nel sociale.

"Una goccia per il mondo, è un progetto umanitario in Cambogia che permette ai ragazzi più poveri ad imparare un mestiere. Un’associazione benefica di volontariato a Rimini che da più di 10 anni opera con onestà. Mi diverto a sognare un mondo migliore, sono una persona entusiasta, e con un gruppo di amici penso a far del bene e che il bene ti torni".

Ed è fondatore del Parco degli artisti di Rimini.

"A giugno del 2021 ha preso vita il mio sogno e della mia associazione Sorridolibero. Una bella soddisfazione che ha visto sulle rive del fiume Marecchia, a Vergiano, animare la gente con spettacoli musicali, comici reading di libri, parco per bambini. Una bella iniziativa di socialità in una maxi area verde".

