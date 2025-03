Il Mir diventa ‘palcoscenico’ per i concerti

Un osservatorio privilegiato sull’universo dei concerti, con Mir-Multimedia integration expo che diventa palcoscenico per gli artisti del backstage. Nel quartiere fieristico di Rimini sono numerosi gli incontri che raccontano il percorso creativo e di realizzazione degli spettacoli, come quello dedicato al concerto di Vasco Rossi a San Siro del 2024 che ha visto protagonisti Pepsy Romanoff, registra e show director, Fabio ‘Fubah’ Pini, art director, e Lorenzo Venturini, notch designer, che hanno raccontato il dietro le quinte di uno degli spettacoli più ad alta complessità mai realizzato. Il concerto si è servito di reparto di regia e creatività di 30 maestranze e si è sviluppato con un concept di ripresa in 4K a inquadrature simultanee, ciascuna caratterizzata da effetti distinti e gestiti in tempo reale anche con l’ausilio dell’Ai, proiettate su uno schermo di 1.280 metri quadrati. Oggi, intanto, calerà il sipario sul Mir, rassegna organizzata da Ieg.