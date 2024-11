Il miracolo del cane Lorenz: salvato e adottato in famiglia

Quando è arrivato era "emaciato, privo di forze, segnato da una dermatite diffusa e da un grave stato di salute". Non solo, era anche positivo alla leishmaniosi, una malatia infettiva che può essere fatale per i cani. Oggi è letteralmente "irriconoscibile", spiega l’amministrazione comunale, "un vero miracolo: sta bene ed è stato affidato a una famiglia". Come decine di altri quattrozampe in questi anni. Ma gli ospiti del canile Stefano Cerni di San Salvatore che ancora possono essere adottati sono ben 48, più 17 nella struttura di Vallecchio. Lorenz era stato trovato abbandonato a San Vito, senza microchip e senza nessuno che lo reclamasse, così traumatizzato "da presentare uno stato quasi catatonico, spaventato da qualsiasi tentativo di contatto umano". Era il 23 febbraio scorso. L’iter di cura stato lungo e complesso, quasi un miracolo: appena varcati i cancelli della struttura comunale di San Salvatore, le professioniste e i professionisti del canile gli hanno da subito fornito una terapia farmacologica per combattere la leishmaniosi, affiancando il tutto a una dieta equilibrata per farlo riprendere. Ogni giorno, con dolcezza e pazienza, il team gli ha dato così il sostegno necessario per recuperare fisicamente, ed emotivamente, forza ed energia. Sino al lieto fine annunciato oggi, con "pelo ricresciuto, peso recuperato, è energetico, ama farsi coccolare". E l’adozione da parte di una famiglia, lo scorso settembre, con la quale vive tuttora.