Il miracolo di San Silvestro: "Che successo"

E’ di certo un Capodanno che entrerà negli annali della storia riccionese, quello vissuto da decine di migliaia di turisti, arrivati in città da più regioni d’Italia. Ad accoglierli sono stati 130/150 hotel (dato Federalberghi). Formicolio di gente fino a tarda notte lungo le strade del centro, locali pubblici gremiti di clienti anche in fila fuori dalla porta, fiumi d’auto diretti verso le discoteche, spettacoli in sold out, compreso la notte San Silvestro, che ha trasformato piazzale Ceccarini in un’arena all’aperto fino alle 3 di notte con la musica di Max Monti e Claudio Coveri. Impossibile attraversare viale Dante, murata di persone anche dopo il countdown scandito dal palco dell’arena H2O dalla sindaca Daniela Angelini, affiancata dagli assessori, mentre i botti dello spettacolo pirotecnico echeggiavano dal mare alla ferrovia sulle note di Franky dj, storica voce di Aquafan. Complici le condizioni meteorologiche, comunicazione e servizi, senza dubbio Riccione per Capodanno e nei giorni precedenti ha fatto Bingo.

Mostra soddisfazione Diego Casadei, presidente della Cooperativa Bagnini: "Questo Natale è stato il migliore degli ultimi tempi. E’ andato tutto bene, sono state proposte davvero delle belle manifestazioni, concluse in positivo. Tutti i turisti sono rimasti molto contenti di quello che è stato fatto. Poteva sembrare poco, ma è stata tanta roba. Il bel tempo ci ha aiutato, così anche la spiaggia è stata presa d’assalto". Parla di "buon Capodanno", anche il presidente di Federalberghi Claudio Montanari. "La differenza l’hanno fatta il tempo e la capacità degli imprenditori di Riccione che hanno dato la giusta comunicazione, rendendo più proficuo quanto ha fatto l’amministrazione. Gli operatori hanno offerto tanti servizi, dall’animazione alla ristorazione fino alle feste. Hanno avuto la capacità di dialogare con i clienti e di raccontargli una storia che diventa prodotto turistico e che va al di là di quanto fa l’amministrazione. Le persone sono venute perché esiste un prodotto di destinazione. Siamo entusiasti, ma ora vanno affrontate le sfide del 2025, è qui che ci misureremo sulla reale capacità di questo territorio di lavorare e collaborare. Soddisfatto anche Bruno Bernabei, presidente di Costa Hotels: "Questo è stato un super Capodanno inaspettato con eventi che hanno portato tante famiglie e divertimento, ma anche alcune prenotazioni anticipate, com’è successo col concerto di Ruggeri. Non è finita, da oggi comincia ad arrivare il popolo dell’Mc Hip Hop Contest che fino all’Epifania porterà 7.490 presenze in 28 hotel, numeri importanti ai quali vanno aggiunti quelli del 10 per cento delle prenotazioni non canalizzate da noi".

Nives Concolino