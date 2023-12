Il miracolo turistico di Misano: "Da ultimi a primi in provincia"

Da una stagione da dimenticare a un’estate da record, è la metamorfosi di Misano.

Potenza dei numeri. Quando sono usciti quelli su arrivi e pernottamenti dei primi otto mesi, il passivo era pesantissimo, a doppia cifra. Il peggiore in provincia. Dalla minoranza erano partiti gli attacchi soprattutto con il consigliere Luigi Guagneli. Il sindaco Fabrizio Piccioni (nella foto) non aveva incassato parlando di numeri falsati. Le verifiche successive gli danno ragione. "Sistemate le anomalie sulla raccolta dati – scrivono dal municipio – c’è soddisfazione a Misano per le percentuali su arrivi e pernottamenti dei primi dieci mesi dell’anno che segnano rispettivamente un incremento dell’8,8% e del 4,9%". Dunque, non solo Misano non perde rispetto all’anno precedente. Ma balza in testa. Da ultima a prima della classe visto che il risultato è il migliore della provincia. Rimini si ferma a un + 2,9% di pernottamenti mentre le altre località, Riccione (-2,7%), Bellaria (-0,9%) e Cattolica (-1,9%) hanno fatto peggio rispetto al 2022.

"I dati confermano l’idea positiva che noi albergatori ci eravamo fatti già da un po’ – commenta Massimo Leardini, presidente dell’Associazione Albergatori –. Abbiamo fatto una bella stagione perché Misano ha saputo sfruttare le sue qualità, vale a dire l’essere una città ancora vivibile, con spazi verdi e a misura di famiglia che la rendono la meta ideale per le vacanze. Gli eventi sportivi, inoltre, ci hanno dato una bella spinta, consentendoci di allungare la stagione e di portare presenze non legate esclusivamente al turismo balneare. La presenza del Misano World Circuit è per noi molto importante. Ora il lavoro da fare sarà quello di anticipare sempre più la stagione".

E nel 2024 potrebbe andare meglio, ribatte il sindaco. "L’obiettivo che dobbiamo darci è colmare il gap con il 2019. Senza l’alluvione ci saremmo riusciti già quest’anno".

Andrea Oliva