Il miraggio degli appartamenti in affitto: "Li offrono ai turisti"

Appartamenti in affitto introvabili a Rimini. La mancanza di disponibilità fa lievitare il prezzo degli immobili e non consente all’inquilino di cambiare l’abitazione con una più economica. Anche a Rimini, da luglio, andrà considerata la fine del sussidio statale di locazione (circa 280 euro) incluso nel Reddito di cittadinanza. I dati Istat, tuttavia, rivelano che su un totale di 195.821 abitazioni in Provincia, 53.743 non sono occupate. Stringendo il campo al solo Comune su 81.570 abitazioni, ben 17.939 non sono occupate. Ma piattaforme come Immobiliare.it rivelano che in città disponibili per l’affitto ci sono solo 92 abitazioni. Per l’Istat circa un quarto delle abitazioni riminesi non è disponibile sul mercato delle locazioni, e non impatta – di conseguenza – sul prezzo medio degli affitti. Numeri che, spiegano gli esperti, non contribuiscono alla salubrità del settore immobiliare, né sono di aiuto per gli albergatori che si vedono obbligati ad affittare hotel fatiscenti per alloggiare i dipendenti. Per Michele Cirinesi, coordinatore regionale di Unione inquilini, a Rimini "gli affitti sono aumentati del’11-12 per cento rispetto all’anno scorso. La mancanza di case è dovuta anche al nuovo mercato turistico, mentre su Airbnb compaiono appartamenti un tempo destinati a lavoratori stagionali, famiglie e studenti. Stiamo discutendo con i sindacati dei Piccoli proprietari e con il Comune di Bologna per cercare di porre un freno a queste piattaforme, perché stanno facendo man bassa degli appartamenti vuoti. Cerchiamo di trovare delle metodologie appropriate, anche perché la tassazione con Airbnb è più bassa di un piano di affitto concordato. Con un appartamento locato su Airbnb il proprietario ci guadagna 16mila euro, contro i 13mila di una locazione non turistica". Insomma, conviene affittare ai turisti perché l’appartamento viene sempre liberato e non ha vincoli.

Andrea G. Cammarata