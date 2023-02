Il "mistero" dei lavori alla scuola Ferrarin

Mamme in rivolta contro la "poca informazione sul futuro della scuola Ferrarin e sui possibili ampliamenti". I genitori hanno notato durante la scorsa settimana tecnici e operai alla scuola. "Non sappiamo cosa stessero facendo. Il progetto riguarderà l’ampliamento o il trasferimento dei ragazzi della Ternana? Gli spazi esterni del giardino si ridurranno? Potrebbero dirci qualcosa". Pronta la risposta del Comune, attraverso l’assessore ai Lavori pubblici, Cristiano Mauri: "I consigli d’istituto saranno informati non appena sarà pronto il progetto. Stiamo lavorando per una totale riqualificazione della struttura, che usufruisce dei 2,5milioni di euro arrivati dal Pnrr. Attueremo un ampliamento e la scuola sarà totalmente riqualificata, visto che si tratta di un edificio degli anni Settanta e le esigenze, anche in termini di efficienza energetica, sono cambiate". I tecnici che hanno fatto visita alla scuola nei giorni scorsi, "stavano prendendo misure per la preparazione del progetto, non c’è nulla di definitivo _ continua Mauri _ Siamo nella fase iniziale. Per il Pnrr ci sono quattro anni di tempo (2023-2026) per portare a termine il progetto esecutivo e partire con le opere. La nostra intenzione è comunicare a tutta la cittadinanza, non solo ai genitori e ai consigli d’istituto, il progetto ultimato e funzionale".

I genitori però ribattono: "Vorremmo essere informati anche in queste fasi preliminari. In modo da dare anche noi contributi, ragionando insieme con la dirigenza scolastica, in base anche alle esigenze dei nostri ragazzi. Se toglieranno parti di giardino esterno, i nostri figli come faranno? E quante aule si aggiungeranno?". Mauri conclude: "L’ampliamento si svilupperà anche sulla parte esterna, ma i genitori non devono preoccuparsi. I tecnici sono proprio all’opera per capire come meglio disporre gli ampliamenti. Ancora è prematuro rispondere a queste domande. Ci sarà una giusta programmazione dei lavori che non andrà a intralciare l’attività scolastica. La disponibilità a parlarne insieme è massima".

r.c.