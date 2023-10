Il mistero del figlio travolto . Si cerca ancora il colpevole

Da diversi mesi a questa parte, Pierina Paganelli si dedicava anima e corpo al figlio Giuliano Saponi. Dal 7 maggio scorso il 53enne fa dentro e fuori dagli ospedali e dalle cliniche. Giuliano è la vittima di un episodio i cui contorni sono ancora in parte avvolti dal mistero e sul quale è in corso un’indagine coordinata dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi. Quella mattina Saponi era stato trovato agonizzante sul bordo della strada, in via Coriano, ad una cinquantina di metri dalla sua abitazione: era stata portato in ospedale in condizioni disperate, con gravissime lesioni e fratture multiple: le più gravi al volto e al cranio. Il 53enne si è sottoposto ad un delicato intervento di chirurgia maxillo-facciale. È uscito dal coma e lentamente e con grande fatica si sta riprendendo, anche se il percorso di riabilitazione sarà ancora lungo: proprio nei giorni scorsi era stato ricoverato alla clinica Sol et Salus.

Nel frattempo resta il mistero su chi (o cosa) possa averlo ridotto in quel modo. Saponi, questa l’ipotesi più probabile, potrebbe essere stato centrato a forte velocità da un mezzo che percorreva via Coriano, con il conducente che si sarebbe poi dileguato facendo perdere le proprie tracce. Il 53enne ha riferito di non ricordare assolutamente di quella drammatica mattinata e dell’incidente che sarebbe avvenuto alle prime luci dell’alba. La moglie Manuela Bianchi - nuora di Pierina Paganelli, nonché la prima a dare l’allarme in via del Ciclamino mercoledì mattina attorno alle 8.30 dopo aver ritrovato il cadavere della 78enne - aveva diffuso su Facebook un appello, chiedendo ad eventuali testimoni di farsi avanti e di condividere informazioni utili alla ricostruzione della dinamica di quanto avvenuto lungo il percorso che avrebbe dovuto portare Saponi da casa sua fino al luogo di lavoro all’inceneritore di Coriano. Gli inquirenti hanno acquisito i filmati delle telecamere presenti nella zona alla ricerca di possibili indizi.