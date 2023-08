Il mitico Bob Sincler torna alla consolle per allungare l’estate della Villa delle Rose La Villa delle Rose di Misano ospita una lunga onda musicale con Bob Sinclar, Bedouin, Il Pagante e Ralf. Da domani a martedì 22 agosto, artisti internazionali si esibiranno in console con hit mondiali come Love generation e World hold on. Un'occasione imperdibile per i fan della musica dance.