"Il mitico Space arriva a Riccione grazie al nostro lavoro di squadra"

"Abbiamo raccontato a Pepe Rosello la città di Riccione, in un incontro a Gabicce". A volere imprimere il timbro sullo sbarco a Riccione dello Space, marchio dello storico locale di Rosello, a Ibiza, è la giunta in carica fino a una ventina di giorni fa. Daniela Angelini e gli assessori rivendicano quello che appare come un gran colpo per la città, a livello imprenditoriale, di intrattenimento e mediatico. "L’arrivo dello Space – spiegano gli ex assessori – è una delle tappe capaci di ricostruire il primo anno di mandato di Daniela Angelini e della giunta. È il frutto di un lavoro di squadra, portato avanti a fari spenti e tessuto sui rapporti umani. Quella dello Space Riccione è la storia di un cambio di passo immediato capace di segnare una svolta epocale per l’intrattenimento a Riccione". Sull’importanza dello Space in ambito mondiale basti ricordare che il club nel corso della sua storia durata 27 anni, fino alla chiusura nel 2017, venne considerato per nove volte il migliore al mondo. Fu una delle realtà che fece crescere il mito di Ibiza. Quella andata in porto con la collaborazione tra Pepe Rosello, il Gruppo Cripriani titolare degli spazi dell’ex Musica ed ECulture, società internazionale di equity marketing e entertainment, è "un’operazione voluta e sostenuta a gran forza da Daniela Angelini volenterosa da subito di ridare lustro e rilancio internazionale all’intrattenimento della nostra città attraverso la sua passione per i giovani".

Il primo incontro con Rosello avvenne poco dopo la Pasqua. "Lo abbiamo incontrato il 16 aprile ed è stato un incontro emozionante perché abbiamo conosciuto un uomo dall’apertura mentale straordinaria con una visione culturale che poche volte si ha modo di ascoltare. Un visionario che è stato capace di cambiare il mondo dell’intrattenimento e di dettare il passo in una capitale mondiale della musica come Ibiza. "Sono stati due giorni di scambio culturale intenso alla fine dei quali loro hanno avuto addirittura l’umiltà di ringraziarci per questa accoglienza amministrativa che hanno definito molto atipica". I contatti sono stati costanti nei giorni successivi fino ad arrivare alla firma del contratto avvenuta il 31 di maggio. "Poi abbiamo continuato a mantenere uno stretto e rispettoso riserbo fino all’annuncio della proprietà. Per questo ora facciamo il nostro più caloroso in bocca al lupo agli imprenditori Cipriani, Rampini a Pepe Rosello e la famiglia Space per questa nuova avventura in terra riccionese. Nella nostra visione tutto questo fungerà da volano nel ridefinire l’identità dell’intrattenimento che Riccione vuole rideterminare in Italia e fuori dal nostro paese".

Andrea Oliva