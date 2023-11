Il molestatore della spiaggia rischia di finire a processo

Rischia di finire a processo un riccionese di 60 anni accusato di essersi denudato e di aver compiuto atti sessuali alla presenza di minori. Nei confronti del 60enne, difeso dall’avvocato Stefano Caroli, è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini, preludio ad una richiesta di rinvio a giudizio. I fatti risalgono al luglio e agosto scorso. In tre distinte occasioni, prima a Riccione e successivamente a Misano, l’uomo si sarebbe spogliato sulla spiaggia e avrebbe mostrato le proprie parti intime, compiendo degli atti osceni, di fronte a delle bambine di età compresa tra gli 8 e i 10 anni. A segnalarlo alle forze dell’ordine erano stati in un primo momento gli altri bagnanti che frequentavano gli stabilimenti balneari nel quale si sarebbero verificati i diversi episodi. In seguito tuttavia i genitori delle bambine che erano state importunate si erano rivolti ai carabinieri, che hanno compiuto una serie di accertamenti e acquisito anche i filmati delle telecamere di sorveglianza installate lungo la spiaggia, ricostruendo gli spostamenti compiuti dall’uomo.