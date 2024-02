Il momento d’oro del baby Malagrida: "Primo gol e vittoria, mix perfetto"

Poco più di 300 minuti tra i prof impreziositi da un gol. Quella di Recanati è stata la partita della rinascita per il Rimini, ma anche quella che Lorenzo Malagrida ricorderà sempre con particolare piacere. Nelle Marche, il giovane centrocampista di proprietà della Sampdoria, ha realizzato il suo primo centro tra i professionisti. Lasciando subito il segno, ad appena qualche settimana dal suo arrivo in Romagna.

"Sono felice di aver trovato il primo gol con addosso questa maglia – dice Malagrida, 20 anni compiuti lo scorso mese di ottobre – ma soprattutto lo sono per il fatto di aver aiutato la squadra a tornare alla vittoria". Perché il pari con il Pineto e la sconfitta nel derby con il Cesena avevano incupito i biancorossi. Ma soprattutto avevano fatto accendere qualche campanello d’allarme pensando alla classifica. E soprattutto l’attacco biancorosso non era mai riuscito a battere qualche colpo importante. Cosa, invece, successa abbondatemente contro la Recanatese. Da questo punto di vista la rapidità e i lampi di genio di Malagrida e Lamesta hanno avuto il proprio peso. Spesso nei novanta minuti nelle Marche si sono scambiati fascia mandando letteralmente in tilt la difesa avversaria.

"Ci troviamo bene entrambi sia a destra che a sinistra, quindi svariamo e riusciamo a giocare su entrambe le fasce", racconta il centrocampista di Pietra Ligure, alla sua prima esperienza lontano da casa. La vittoria di martedì scorso nel turno infrasettimanale permette al Rimini di vivere tutto con maggiore serenità in un momento della stagione, tra coppa e campionato, che concede pochi attimi di tregua.

"Quella vittoria è molto importante proprio da questo punto di vista – spiega ancora Malagrida – Era importante dare una scossa dopo una sconfitta. Sicuramente abbiamo preparato bene la partita durante la settimana con il mister. Siamo stati bravi e attenti, sia in fase di non possesso che con la palla". E, ormai, Malagrida in riviera si sente già di casa. "Il primo mese a Rimini è andato bene. Mi sto trovando sempre di più con i compagni e c’è più sinergia in campo. Sto iniziando a conoscerli piano piano". Ora non resta che pensare al Poggibonsi che domani busserà alla porta del ‘Neri’.