Il momento d’oro dell’italo-sammarinese Dal Pozzo: sarà al Major di Roma con Sara Errani

Lo scorso dicembre, dopo la prima vittoria in un torneo Premier Padel, al Milano P1, l’obiettivo dichiarato era "salire nel ranking e arrivare in alto non solo in Italia ma anche nel mondo". Obiettivo raggiunto, perché in poco più di 5 mesi l’italo-sammarinese Giulia Dal Pozzo, classe 2005, è entrata nella Top 100 del ranking mondiale Fip, centrando risultati di rilievo. All’Italy Major Premier Padel di Roma vivrà l’esperienza più prestigiosa e particolare della sua promettente carriera. Sarà proprio la 20enne nata a Borgo Maggiore, cresciuta tra San Marino e Rimini e figlia dell’ex tennista Francesca Guardigli, la migliore giocatrice sammarinese di tutti i tempi, a debuttare oggi con Sara Errani nel main draw al Foro Italico, contro Laia Rodriguez e soprattutto Sandra Bellver, contro cui cercherà la rivincita dopo la sfida nella finale del Fip Bronze di Agrigento giocata meno di un mese fa, in cui la spagnola ha avuto la meglio. Per dirne una: Giulia aveva due anni quando Sara Errani entrava per la prima volta nel main draw di un torneo Slam, nel 2007 agli US Open. Un esordio da togliere il fiato al fianco della campionessa olimpica fresca dei due titoli Slam vinti in doppio al Roland Garros. Giulia si era fatta notare a ottobre, con la vittoria nella tappa pescarese della Mediolanum Padel Cup. Poi un successo dietro l’altro fino al primo grande obiettivo centrato: la top 100 mondiale e poi lo scudetto femminile con il team Milano Padel.