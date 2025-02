Il momento d’oro dello sport. Calcio, pallacanestro e volley protagonisti di un’annata storica

L’annus mirabilis dello sport riminese fa rima con Coppa Italia. Una vittoria, quella dell’Omag San Giovanni in finale contro il Trento, la finale ottenuta l’altro ieri dal Rimini calcio e le Final Four del prossimo marzo per l’Rbr di basket. Un’annata senza precedenti per la provincia, che in Italia sta tirando fuori gli artigli in ben tre sport diversi.

"Questo momento è più che positivo per il nostro sport e mi auguro possa continuare – dice l’assessore allo sport Michele Lari -. Ci sono segnali che mi fanno essere ottimista su tanti fronti e soprattutto su molti sport: quella che si sta prendendo è la giusta direzione. Qualche tempo fa è stato pubblicato uno studio che poneva Rimini tra le venti città italiane per indice di sportività più elevato, mentre un altro ci collocava terzi nel Paese per eventi sportivi organizzati. Insomma sono tutte soddisfazioni che vengono avvalorate anche dai grandi risultati sportivi".

Lo sport è dunque sempre più al centro della città, dalle strade ai locali, si è tornati a parlare dei risultati del weekend, delle partite, vittorie e sconfitte. "Quello che si respira nuovamente è lo sport, in ogni zona e angolo di Rimini".

Il progetto del nuovo stadio ne è una testimonianza. "A fine anno inizieranno i cantieri e un passo alla volta si andrà nella direzione giusta, ora dobbiamo goderci la cavalcata in classifica".

Stessa cosa per il Flaminio, la grande stagione dell’Rbr fa pensare ad un dolce futuro, quello in A e lì il palazzetto non basterà più. "Ci sono dei numeri da rispettare nella massima serie di basket e anche su questo ci faremo trovare pronti, ma non mi voglio sbilanciare, porterei sfortuna". Andando avanti con la mente si dovrà pensare anche ad una nuova sistemazione per l’Omag, prima in classifica in A2, che si troverà stretta nell’attuale palazzetto nell’eventualità di una promozione. Rimini sarà pronta ad ospitarla?

"Anche su questo è molto prematuro parlarne ora e non credo sia corretto nei confronti di San Giovanni, non ci sono stati contatti, ne riparleremo più avanti". Ma Michele Lari, tolti i panni dell’assessore è prima di tutto un tifoso e un grande sportivo.

"Sono sempre stato un tennista, ma nel frattempo giocavo anche a calcio e basket – riprende Lari -. Prima di tutto sono un tifoso. Anche martedì sera ero al Romeo Neri a tifare il Rimini, abbiamo festeggiato tanto e l’atmosfera era bellissima. Sul campo non c’è stata storia, abbiamo dominato dal primo minuto". L’assessore non si risparmia e spesso si trova a guardare la partita dalla curva.

"L’ultima volta che sono andato ero con la collega Mattei, lei quando si parla del Rimini è scatenata, io dovevo tenere un certo decoro. Poi c’è l’Rbr. Anche al Flaminio cerco di non perdere neanche una partita".

Un ruolo, quello di assessore allo sport che in questo momento è ancora più emozionante e soprattutto stimolante, vedendo una città che tifa le sue squadre. "Tutto questo è toccante, Rimini ha voglia di tifare e soprattutto di gioire per le sue squadre".

Federico Tommasini