Il mondo degli albergatori in lutto Si è spenta Argentina Semprini

È stata una decana dell’hôtellerie riccionese, in prima fila dall’immediato dopoguerra. Argentina Semprini, per mezzo secolo al timone dell’hotel Argentina, ora residence Tulipano, avrebbe compiuto 94 anni il 27 marzo. A Riccione Alba era diventata un’istituzione. Con la proverbiale ospitalità romagnola nella sua pensione, condotta col marito Silvano Mancini in viale Verdi, ha accolto migliaia di turisti, italiani e stranieri, compreso famiglie della medio alta borghesia, professionisti, dirigenti e alcuni artisti come Nino Manfredi. Sono stati decenni di gran lavoro, conclusi l’estate 1999, quando è stato deciso demolire l’albergo.

Come conferma il figlio Sandro, Argentina godeva di popolarità, anche per il suo carattere solare, aveva così imbastito tantissime amicizie coi clienti che d’inverno andava a trovare pure all’estero.

Tuttora teneva contatti con loro. La conferma arriva dalla valanga di condoglianze giunte anche da fuori regione. Si aggiungono a quelle del presidente dell’associazione Riccione Alba, Giorgio Fortunato, per conto degli operatori. Stasera alle ore 20 santo rosario nella chiesa di Gesù Redentore, dove domani alle 15,30 si terranno le esequie.

Nives Concolino