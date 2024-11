Il mondo del turismo chiede di più: "Ci servono i voli dalla Germania"

Bene, benissimo l’arrivo di EasyJet con le rotte per Londra e Basilea. Ma, dicono in coro operatori e rappresentanti di categoria del mondo del turismo, "questo dev’essere soltanto il primo passo". "Ora ci aspettiamo i voli dalla Germania, anche se avere la rotta di Basilea sarà importante per noi non solo per il mercato svizzero, ma anche per quello tedesco e francese– osservano Patrizia Rinaldis, presidente di Federalberghi Rimini, e Marina Lappi, presidente di Destinatin services (la società che gestisce Visit Rimini) – Dobbiamo cominciare a darci da fare, da subito, per la promozione". Per Gianni Indino, il presidente di Confcommercio, "portare EasyJet a Rimini è un colpo grosso. Sarà molto importante il volo da Londra Gatwick: ci connette con il mondo, sarà fondamentale anche per il pubblico di fiere e congressi. Ma è importante che questa rotta diventi annuale". Anche per Indino, però, "non bisogna fermarsi qui. C’è ancora tanto da lavorare, penso ai voli dalla Germania e ad altri". Concorda Fabrizio Vagnini, presidente di Confesercenti, "questo è un bel passo in avanti, non deve restare l’unico. Servono altre rotte per la Riviera, dalla Germania e non solo. Condivido le parole del sindaco e dell’ad dell’aeroporto: ora è necessario più che mai fare squadra. Anche noi, come Confesercenti, siamo pronti a dare il nostro contributo". Le associazioni di categoria sperano che non sia finita qui. Che, nel giro di qualche settimana, il ’Fellini’ annunci altri voli.

"Sicuramente con EasyJet atterra a Rimini una compagnia molto importante. Bene i voli da Londra e Basilea. Ma non dobbiamo accontentarci. Per la Riviera è fondamentale avere sempre più rotte dai paesi dell’Europa del nord e dell’est, e i voli diretti dalla Germania", sottolinea Antonio Carasso, presidente di Promozione alberghiera. Ecco: la Germania rimane – saldamente – in cima alla lista dei desideri degli operatori, perché "rappresenta ancora il mercato più importante per noi (oltre 920mila presenze di turisti tedeschi nel Riminese da gennaio a settembre, in aumento dell’11 per cento sul 2023). Per questo – conclude Carasso – abbiamo bisogno dei collegamenti dalla Germania e anche di più voli dall’Europa orientale".

Manuel Spadazzi