Il mondo del turismo in lutto per la morte di Franco Acerbi

Il mondo del turismo di Riccione piange la scomparsa di Franco Acerbi, pioniere dell’associazione alberghiero, morto ieri a 83 anni. Già presidente di Federalberghi, prima di Luigino Montanari, Acerbi ha rivestito lo stesso ruolo in Promhotels per oltre un ventennio fino al 2003. Con la famiglia ha gestito l’hotel Spaggiari nella zona dell’Abissinia, diventato ora un condominio. Acerbi, che lascia la moglie Luisa e i figli Alberto e Francesca, ultimamente trascorreva diverso tempo in Costa Rica, dove aveva realizzato un villaggio turistico.

Lo ricorda l’ex direttore Rodolfo Albicocco: "Acerbi è stato sempre molto attivo, brillante, eclettico e innovativo, dotato di una grande intelligenza. Una bella persona. E’ stato uno dei primi albergatori a usare già dagli anni ‘80 il computer, fatto arrivare dall’America". Tra i tanti messaggi di cordoglio, quelli di Promhotel, ora presieduta da Cesare Ciavatta, e di Federalberghi. "Franco era un amico di mio padre _ ricorda Claudio Montanari _ , uno dei pionieri del cooperativismo riccionese. Prima di altro ha capito quanto fosse necessario stare insieme per affrontare le sfide del mercato".

Le esequie si terranno lunedì pomeriggio nella chiesa Mater Admirabilis, in viale Gramsci.

Nives Concolino