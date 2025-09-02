Il mondo della notte ‘gira’ a Riccione

Da Ibiza a Riccione, passando per Dubai. La Perla verde è uno dei palcoscenici scelti da una produzione televisiva per parlare del mondo della notte al femminile. Oggi si concluderanno in città le riprese di un nuovo prodotto televisivo che in gennaio si potrà vedere su Raidue. La richiesta di potere tenere riprese televisive è arrivata in municipio da Ldm Comunicazione per la realizzazione di ‘Party Angels. Un viaggio al femminile nei party nelle località più iconiche del mondo’, con la regia di Alberto D’Onofrio. Il format pone una visione la femminile con tre giovani donne protagoniste. Saranno tre modi diversi di intendere e vivere la bellezza, l’ambizione, la seduzione. Le protagoniste sono giovani, alla scoperta dei segreti di chi lavora nel clubbing, ed anche della loro filosofia di vita. A guidare le tre protagoniste sarà Raffaella Zardo, Pr di eventi, e conoscitrice del mondo della notte a livello internazionale. Il format è fatto di sei puntate, ognuna di circa 50 minuti. Riccione entra così tra i principali palcoscenici mondiali della vita notturna e dei locali. Un viaggio fatto di party suggestivi, dj e spettacoli per scoprire cos’è il mondo della notte nel dietro le quinte.