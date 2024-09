Il mondo della notte piange Nisticò storico patron del Peter Pan

Il mondo della notte è in lutto. Ieri pomeriggio a Bologna è morto Gianni Nisticò per un ventennio, fino ai primi del Duemila, patron della discoteca Peter Pan sulla collina riccionese. Ormai ultrasettantenne il suo cuore ha cessato di battere, dopo aver lottato per mesi contro un male che non perdona. Originario di Cardinale, comune calabrese, fin dal 1984 puntò sul locale, ex Villa Alta, in territorio misanese, al confine con Riccione, riuscendo fin dall’inizio a farne un punto di attrazione e d’incontro di prestigio dei giovani provenienti da tutta Italia. Affiancato da Artemio Samo, mitico personaggio del mondo notturno, da night lo trasformò in discoteca, cambiandone il nome, quindi musica e impostazione. Durante gli anni Novanta il Peter Pan è così diventata una delle mete più glamour per la sua atmosfera esclusiva e la musica di qualità. È stato un crescendo di trasformazioni che verso la metà dello stesso decennio ha però virato sulla trasgressione. Una strada a ostacoli in salita per Nisticò terminata per la Pasqua 2006, quando il locale ospitò l’evento Diabolika. Fu l’ultimo atto della sua gestione. Poi la chiusura per motivi economici, il fallimento, giorni grigi, finche nel febbraio 2008 il locale ha virato e ripreso quota con la gestione dei fratelli Buffagni. Chiuso il capitolo Peter Pan per Nisticò sono seguiti anni difficili, contrassegnati da vicende giudiziarie, compresa quella relativa al suoi coinvolgimento nell’inchiesta dei Ros, ‘Pastoia 2’. La sua figura resta comunque molto legata a Riccione.

Nives Concolino