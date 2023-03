Il mondo di Elton John e quello di Amy Winehouse La ‘fusione’ tra due giganti della musica

Con le note di due giganti della musica internazionale domenica torna Piccoli mondi, rassegna di teatro e concerti per famiglie. In programma, alle 17 nella Nuova sala Africa, in viale Gramsci a Riccione, ‘Elton&Amy‘, concerto acustico dedicato alle due icone inglesi del mondo musicale, Elton John e Amy Winehouse. Con gli arrangiamenti originali di Aldo Maria Zangheri e Marco Giorgi, sarà Darma a interpretare Amy e lo stesso Giorgi, invece, Elton.

Con il trascinante Jean Gambini al contrabbasso e con l’accompagnamento di viola e pianoforte, sarà un pomeriggio dalle suggestive sonorità e atmosfere, che sicuramente replicherà l’eccezionale sold out dell’ultimo concerto, dedicato a Davi Bowie (ingresso 10 euro, prenotazioni sul sito internet www.liveticket.itriminiclassica, info: 320.7280791).

Nata nel 2013 e iscritta all’Albo regionale dell’Emilia Romagna, Rimini Classica è un’associazione di promozione sociale, realizza eventi musicali, e non solo, ed è coorganizzatrice del Festival di Rimini. Caratteristica fondamentale della sua attività è quella di allargare gli orizzonti musicali del pubblico, proponendo concerti poprock con orchestra sinfonica e band, nonché opere liriche riviste e adattate per un pubblico giovanile e moderno.

Organizzata e gestita da Punto Giovane Riccione, Rimini Classica e Strada San Germano Aps, la rassegna Piccoli mondi si concluderà il 12 marzo con lo spettacolo teatrale ‘Un nonno da cortile’, narrazione, giocoleria e micromagia di e con Alex Gabellini. Prima però c’è l’appuntamento di domenica 5 con la musica.

Nives Concolino