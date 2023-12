Il mondo di Fellini in quaranta disegni

La fantasia del Maestro si esprimeva attraverso i disegni dopo le riprese dei suoi film. Quaranta di questi disegni, da ieri sono al Fellini Museum per restarci fino al 28 gennaio. Una collezione privata, di proprietà della nipote di Federico, Daniela Barbiani, che da tempo porta in giro per il mondo gli schizzi che coprono il periodo tra il 1978 e il 1993. La mostra "Fellini intimo: disegni e parole" è arrivata per la prima volta in Italia grazie all’iniziativa del museo e della Cineteca di Rimini, dopo aver fatto tappa al Guggenheim di New York, al Festival di Cannes, alla la Fondazione Renault di Parigi e al Museo Puskin di Mosca. "Fellini mi donava a disegni, sapeva che sarebbero restati in buone mani - racconta la Barbiani – . Alcuni rappresentano la sua vita intima, altri sono schizzi per i costumi e le scenografie dei film". Ancora giovanissima quando assisteva il Maestro durante le riprese. "Fellini mi ha formato il carattere e mi ha insegnato l’umiltà e come affrontare la vita, lui era discreto e altruista, mi ha dato tantissimo. Ha sempre preso tutto con grande leggerezza, anche l’erotismo spensierato dei suoi disegni". Tanto osé la mano del Maestro che con le matite trasmetteva "pulsioni erotiche della sua adolescenza in modo ingenuo". E fra orge e boschi di strumenti fallici, donne prosperose e volenterose, i quaranta disegni delineano spesso i tratti caratteristici dei personaggi felliniani tratteggiandone con dovizia i particolari.

"Fellini non era mai completamente libero davanti a una donna – continua la nipote – quando usciva con una donna c’era sempre un assistente che lo tutelava in modo che nient’altro potesse succedere, amava la fase romantica dell’incontro, il dopo poteva anche non esserci". In mostra compare il disegno "che piace tanto agli americani" in cui Fellini dipinge sé stesso come un burattinaio impegnato a muovere le fila di una coppia vestita in modo esuberante. In un altro schizzo compare quello che sembra il mitico cappello di Paolo Villaggio. Fantasia, fumetti, donne paradossali, piccole storie e frasi piccanti. Insomma, i disegni liberatori consentivano a Fellini di schiarirsi le idee e definire la scena spettacolare che regalò al grande schermo.

Andrea G. Cammarata