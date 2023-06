Il mondo magico di Charlotte M. La sirena è diventata una star

Tutto il mondo di Charlotte M, un fenomeno generazionale senza precedenti. Sabato alle ‘Befane’ di Rimini a partire dalle 17.30 la giovane artista, che ha esordito nell’estate del 2016 su Youtube realizzando un video in cui desiderava diventare una sirena raggiungendo oltre un milione di visualizzazioni in pochi mesi, si esibirà cantando alcune sue canzoni, insieme ad Ascanio e incontrerà i fan. Charlotte M. fa sognare ogni giorno migliaia di ragazzi. Una grande responsabilità? "E’ vero ma io la vivo con molta leggerezza, senza paura. Nella vita quotidiana sono esattamente come appaio nei video. Sto crescendo con i miei fan, ci divertiamo molto insieme e me lo dimostrano ogni volta che ho l’occasione di incontrarli dal vivo".

Dopo i libri, le canzoni, il doppiaggio, film, il tour nei teatri, la ragazza prodigio sbarca al centro commerciale Befane. "Sarà un mix di emozionanti sorprese, l’occasione per incontrare i miei fan e per passare del tempo con loro, che per me è una cosa importantissima. Io sento molto la vicinanza con le persone che mi seguono e sono sicura che anche a Rimini sarà un momento speciale. Balliamo, cantiamo e poi c’è sempre l’occasione di rispondere alle domande o alle curiosità, mi piace molto poter avere l’occasione di dire a tutti quelli che mi seguono di non smettere di credere nei loro sogni". A soli 15 anni è venerata da milioni di follower. Una popolarità difficile da gestire? "Forse ho una vita un po’ diversa da quella dei miei coetanei, ma sono una ragazza normale, vado al liceo scientifico. La popolarità aumenta mese dopo mese, mi accorgo che mi riconoscono per strada, anche grazie al film che ho girato. La mia risposta è sempre l’autenticità, sono sempre la stessa, curiosa, solare e con mille idee per la testa e probabilmente questo piace alle persone che mi incontrano. Essere sé stessi, fare le cose con il cuore, essere spensierati".

Rosalba Corti