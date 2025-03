Il mondo visto dagli occhi delle donne

Ci sono spettacoli che intrattengono, altri che emozionano, e poi ce ne sono alcuni che, come ‘Io non scendo’, lasciano un segno indelebile nell’anima. Questo viaggio teatrale itinerante, che si snoda tra simboli, gesti coreografici e testimonianze potenti, è molto più di una semplice rappresentazione: è un battito di cuore collettivo, un sussurro che diventa grido, una carezza che si fa rivoluzione. Il Teatro Cinquequattrini regala al pubblico qualcosa di raro e prezioso, un’esperienza che porta lo spettatore per mano in un mondo visto con gli occhi delle donne, dove fragilità e forza danzano insieme in una coreografia che profuma di vita. Ogni stanza attraversata è un pezzo di storia, un frammento di resistenza, un eco di voci che non vogliono più essere messe a tacere. Ogni passo in questo percorso diventa un atto di consapevolezza, un incontro con emozioni profonde che risuonano nell’anima di chi partecipa. Dietro a questo progetto c’è la firma di Silvia Giorgi, formatrice e regista dal talento cristallino, che ha saputo trasformare lo spazio teatrale in un rifugio di verità e libertà. ‘Io non scendo’ è una promessa mantenuta: quella di dare voce a chi per troppo tempo ha dovuto sussurrare, di raccontare la forza di chi ogni giorno sceglie di rialzarsi, di illuminare angoli bui con la luce della consapevolezza. Il sostegno del Dipartimento delle pari opportunità della provincia di Rimini ha reso possibile questa magia, e il pubblico ha risposto con un affetto che ha reso questa prima messa in scena un piccolo atto d’amore. Il tutto si svolgerà, oggi dalle 16.30 alle 18.30, nella Casa della cultura di San Giovanni in Marignano, un luogo che diventa focolare di storie che vibrano nel profondo. Qui, ogni angolo si trasforma in un palcoscenico dove la vita si racconta senza filtri, con tutta la sua intensità. E come in ogni grande spettacolo che si rispetti, il finale non è solo un punto d’arrivo, ma una porta che si apre sul futuro. "Io non scendo", gridano le protagoniste di questa esperienza. Perché la voce delle donne non si spegne, ma continua a risuonare, ispirando coraggio e libertà.

Aldo Di Tommaso